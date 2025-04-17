Arsenal, Real Madrid deplasmanında galibiyetle turladı!

Yayınlanma: 17.04.2025 - 00:11

Güncelleme: 17.04.2025 - 00:11

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile Arsenal, karşıya geldi.

Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanan maçın ilk yarısında Arsenal, Saka'nın kullandığı penaltı vuruşundan yararlanamadı. Karşılaşmanın 24. dakikasında Real Madrid, Mbappe ile penaltı kazansada VAR incelemesinin ardından ofsayt nedeniyle penaltı iptal edildi. İlk yarı 0-0 sona erdi.

Arsenal, 65'te Saka ile öne geçti. Real Madrid, 67'de Vinicius ile karşılık verdi. Maça son noktayı 90+3'te Martinelli attığı golle koydu.

İki maçı da kazanan Arsenal rakibine 5-1'lik üstünlük kurdu ve yarı finale yükseldi. Arsenal, PSG'nin rakibi oldu.