Arsenal, Real Madrid deplasmanında galibiyetle turladı!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş maçında Arsenal, Real Madrid'i deplasmanda 2-1 yendi ve yarı finale yükseldi. İngiliz temsilcisi, PSG'nin rakibi oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile Arsenal, karşıya geldi.
Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanan maçın ilk yarısında Arsenal, Saka'nın kullandığı penaltı vuruşundan yararlanamadı. Karşılaşmanın 24. dakikasında Real Madrid, Mbappe ile penaltı kazansada VAR incelemesinin ardından ofsayt nedeniyle penaltı iptal edildi. İlk yarı 0-0 sona erdi.
Arsenal, 65'te Saka ile öne geçti. Real Madrid, 67'de Vinicius ile karşılık verdi. Maça son noktayı 90+3'te Martinelli attığı golle koydu.
İki maçı da kazanan Arsenal rakibine 5-1'lik üstünlük kurdu ve yarı finale yükseldi. Arsenal, PSG'nin rakibi oldu.
Etiketler: #Arsenal #real madrid #uefa şampiyonlar ligi
Spor Haberleri
- İşte UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final eşleşmeleri!
- Arsenal, Real Madrid deplasmanında galibiyetle turladı!
- Newcastle, Crystal Palace'ı evinde 5'ledi!
- Inter, Şampiyonlar Ligi yarı finaline yükseldi!
- Avrupa Poomsae Şampiyonası'nda 14 madalya
- Carvajal'den Saka'ya panenka tepkisi!
- Real Madrid - Arsenal maçına VAR damgası!
- Filedeki derbide Galatasaray, Fenerbahçe'yi devirdi!
- Final serisi ilk maçında zafer Fenerbahçe Opet'in!
- Efeler Ligi'nde ilk finalist Ziraat Bankkart!
En Çok Okunan Haberler
-
- Sırrı Süreyya Önder'le ilgili yeni gelişme
- YSK'den 'olağanüstü kurultay' kararı
- Armağan Çağlayan: 'Ülkece Çatalca Müftüsü mü olduk?'
- Meclis’te AYM'nin Can Atalay kararı okundu
- Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunda son durum
- Yeni rapor AKP dönemini işaret etti
- Cem Küçük'le Ersan Şen birbirine girdi
- Tarkan'ın anne acısı
- Memur ve emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak?
- İmamoğlu'ndan Financial Times'a tarihi yazı