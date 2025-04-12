Arsenal'e bir çelme de Brentford'dan!
İngiltere Premier Lig'nin 32. haftasında Arsenal, sahasında Brentford ile 1-1 berabere kaldı.
İngiltere Premier Lig'nin 32. haftasında Arsenal, sahasında Brentford'u ağırladı.
Emirates'te oynanan mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.
Maçta Arsenal'in golü 61. dakikada Thomas Partey'den gelirken konuk ekip Brentford'un golü 74. dakikada Yoane Wissa'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte liderlik yarışında üst üste ikinci kez beraberlik ile yara alan Arseanl 63 puanla 2. sırada yer aldı. Brentford ise 43 puanla 11. sırada yer aldı.
Ligde gelecek hafta deplasmanda Ipswich'in konuğu olacak. Brentford ise sahasında Brighton'u ağırlayacak.
Etiketler: #Arsenal #brentford #İngiltere Premier Lig
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