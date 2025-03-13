Arsenal, Şampiyonlar Ligi'nde güle oynaya turladı!

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Arsenal, 7-1'in rövanşında PSV ile evinde 2-2 berabere kaldı ve çeyrek finale yükseldi.

Arsenal, Şampiyonlar Ligi'nde güle oynaya turladı!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 13.03.2025 - 09:22

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında Arsenal, sahasında PSV ile karşı karşıya geldi.

İlk maçı Hollanda'da 7-1 kazanan Arsenal, Emirates Stadyumu'ndaki maçta PSV ile 2-2 berabere kaldı ve çeyrek finale yükseldi.

Arsenal, 6. dakikada Oleksandr Zinchenko ile öne geçti. PSV, 18. dakikada Ivan Perisic'in golüyle skoru eşitledi.

Dakikalar 37'yi gösterirken Arsenal'de Declan Rice, takımını yeniden öne geçirdi ve skor 2-1'e geldi. 

70. dakikada ise PSV, Couhaib Driouech ile skoru 2-2'ye getirdi ve mücadele bu skorla sonuçlandı.

İlk maçı deplasmanda 7-1 kazanan Arsenal, bu sonuçla birlikte UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.

Arsenal, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Real Madrid ile karşı karşıya gelecek.


Etiketler: #Arsenal #Şampiyonlar Ligi #psv eindhoven

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