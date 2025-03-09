Manchester United ile Arsenal yenişemedi!

Manchester United, İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında kendi sahasında ağırladığı Arsenal ile 1-1 berabere kaldı.

Manchester United ile Arsenal yenişemedi!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 09.03.2025 - 22:57

İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında Manchester United, sahasında Arsenal ile karşı karşıya geldi. Old Trafford'daki maçta kazanan çıkmadı ve mücadele 1-1 sona erdi.

Manchester United, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Ruben Amorim'in ekibi 45+2. dakikada Bruno Fernandes ile öne geçti. Portekizli yıldız, bu dakikada kazanılan serbest vuruşta ağları buldu ve takımının soyunma odasına 1-0 önde gitmesini sağladı.

Arsenal, 74. dakikada beraberliği buldu. Bu dakikada sağdan Jurrien Timber'ın pasıyla topla buluşan Rice, topu ağlara gönderdi ve skoru 1-1'e getirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve mücadele 1-1 sona erdi.

Bu sonucun ardından Arsenal 55, Manchester United ise 34 puana yükseldi.

Manchester United, ligin bir sonraki haftasında Leicester City ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Arsenal, sahasında Chelsea ile kozlarını paylaşacak.


Etiketler: #manchester united #İngiltere Premier Lig #Arsenal

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