Arsenal'e evinde şok; seri bitti!

Arsenal, West Ham United'a kendi sahasında 1-0 kaybetti ve ligdeki 15 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Arsenal'e evinde şok; seri bitti!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 22.02.2025 - 20:18

İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında Arsenal ile West Ham United karşı karşıya geldi. Emirates Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip West Ham, 1-0'lık skorla kazandı.

West Ham'a galibiyeti getiren golü 44. dakikada Jarrod Bowen kaydetti.

Arsenal'in genç oyuncusu Myles Lewis-Skelly, 73. dakikada direkt kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Ligde 15 maç sonra yenilen Arsenal, 53 puanda kaldı ve lider Liverpool'un 8 puan gerisine düştü.

4 maç sonra kazanan West Ham, puanını 30'a yükseltti.

Arsenal, gelecek hafta Nottingham Forest'a konuk olacak. West Ham ise Leicester United'ı ağırlayacak.


Etiketler: #Arsenal #west ham united #İngiltere Premier Lig

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