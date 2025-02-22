Arsenal'e evinde şok; seri bitti!
Arsenal, West Ham United'a kendi sahasında 1-0 kaybetti ve ligdeki 15 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.
İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında Arsenal ile West Ham United karşı karşıya geldi. Emirates Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip West Ham, 1-0'lık skorla kazandı.
West Ham'a galibiyeti getiren golü 44. dakikada Jarrod Bowen kaydetti.
Arsenal'in genç oyuncusu Myles Lewis-Skelly, 73. dakikada direkt kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.
Ligde 15 maç sonra yenilen Arsenal, 53 puanda kaldı ve lider Liverpool'un 8 puan gerisine düştü.
4 maç sonra kazanan West Ham, puanını 30'a yükseltti.
Arsenal, gelecek hafta Nottingham Forest'a konuk olacak. West Ham ise Leicester United'ı ağırlayacak.
Etiketler: #Arsenal #west ham united #İngiltere Premier Lig
Spor Haberleri
- Tottenham, deplasmanda 3 puanı 4 golle aldı
- Arsenal'e evinde şok; seri bitti!
- Fenerbahçe'nin rakibine ligde şok!
- Fenerbahçe Opet, deplasmanda kayıp
- Göztepe, Stoilov ile sözleşme uzattı
- Galatasaray'da Yunus Akgün gelişmesi!
- Luis Suarez'in kadrosunda Muslera sürprizi!
- Hull City'den kritik galibiyet!
- Kasımpaşa'ya Nuno da Costa'dan kötü haber!
- Antalyaspor evinde 3 maç sonra galip!
En Çok Okunan Haberler
-
- HDK soruşturmasında 30 tutuklama!
- İmamoğlu'na 'sahte diploma' soruşturması
- SPK'den kritik açıklama
- Büyük kongreye saatler kala bomba kulis...
- Dünyaca ünlü moda devi iflas etti
- 'Sahte diploma' soruşturmasına ilk tepki
- Diş hekimini vuran saldırganın ifadesi ortaya çıktı
- Anderlecht'ten resmi açıklama geldi!
- Akit yazarı, İmamoğlu'nu hedef aldı
- 'Ekrem İmamoğlu belediye başkanlığını bırakmalı'