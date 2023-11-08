Arsenal - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Arsenal, Şampiyonlar Ligi 4. hafta mücadelesinde kendi sahasında Sevilla'yı konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.11.2023 - 10:21
Arsenal - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı yaşanıyor.

Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, kendi sahasında Diego Alonso'nun ekibi Sevilla ile karşı karşıya gelecek.

ARSENAL - SEVILLA MAÇI SAAT KAÇTA?

Emirates Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

ARSENAL - SEVILLA  MAÇI HANGİ KANALDA?

Rumen hakem Istvan Kovacs'ın yöneteceği karşılaşma Exxen'den naklen yayınlanacak.

İki ekip Şampiyonlar Ligi 3.hafta maçında karşı karşıya gelmiş, karşılaşmadan Arsenal 2-1 galip ayrılmıştı.  


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