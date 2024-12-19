Arsenal geri düştüğü maçta yarı finale çıkmasını bildi!

İngiltere Lig Kupası Çeyrek Finali'nde Arsenal, Gabriel Jesus'un hat-trick yaptığı maçta Crystal Palace'ı 3-2 mağlup ederek yarı finale adını yazdırdı.

Arsenal geri düştüğü maçta yarı finale çıkmasını bildi!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.12.2024 - 09:42

İngiltere Lig Kupası Çeyrek Finali'nde Arsenal, Crystal Palace ile karşı karşıya geldi.

Emirates Stadyumu'nda oynanan maçta Arsenal, Crystal Palace'ı 3-2 mağlup etti.

Arsenal'a galibiyeti ve turu golleri 54. 73. ve 81. dakikada Gabriel Jesus kaydetti.

Lig Kupası'ndan elenen Cyrstal Palace'ın golleri ise 4. dakikada Jean-Philippe Mateta ve 85. dakikada Edward Nketiah'dan geldi.


Etiketler: #Arsenal #crystal palace #İngiltere Lig Kupası

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