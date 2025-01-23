Arsenal, üç puanı üç golle aldı!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal, sahasında Dinamo Zagreb'i 3-0 mağlup etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Arsenal, sahasında Dinamo Zagreb ile karşı karşıya geldi. Emirates Stadyumu'nda oynanan maçı Arsenal 3-0'lık skorla kazandı.
Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Declan Rice, 66. dakikada Kai Havertz ve 90. dakikada Martin Odegaard attı.
Bu sonucun ardından Arsenal, Devler Ligi'nde 16 puana yükseldi. Dinamo Zagreb, 8 puanda kaldı ve play-off şansını son haftaya bıraktı.
Arsenal, Devler Ligi'nin son haftasında Girona ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Dinamo Zagreb, gelecek hafta sahasında Milan'ı konuk edecek.
Etiketler: #Arsenal #Dinamo Zagreb #Şampiyonlar Ligi
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