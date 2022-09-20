Arsenal'dan Jesper Lindström hamlesi!
İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'ın Danimarkalı futbolcu Jesper Lindström ile ilgilendiği iddia edildi.
Arsenal, transfer için yeni hedefini şimdiden belirledi.
Alman basınında yer alan haberde, Mikel Arteta'nın çalıştırdığı takımın, Eintracht Frankfurt forması giyen Jesper Lindström ile ilgilendiği aktarıldı.
Arsenal'ın 22 yaşındaki futbolcunun menajeri ile şimdiden temasa geçtiği ve kış transfer döneminde bir hamle yapabileceği belirtildi.
BONSERVİS BEDELİ 20 MİLYON EURO
Öte yandan Londra devinin, Danimarkalı futbolcu için 20 milyon Euro bonservis bedelini gözden çıkarması gerektiği kaydedildi.
Bu sezon Frankfurt'ta 10 maça çıkan Lindström, 3 kez fileleri havalandırdı.
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