Arsenal'den 22 futbolcuya veda!

Arsenal, adı bir süredir Türk kulüpleriyle de anılan Mohamed Elneny ve Cedric Soares'in de aralarında bulunduğu tam 22 futbolcuyla yolların ayrıldığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.06.2024 - 13:23
Arsenal'den 22 futbolcuya veda!
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Arsenal tam 22 futbolcusuyla vedalaştı. İngiliz ekibinin teşekkür ettiği isimler arasında Türk kulüplerine de yazılan Mohamed Elneny ve Cedric Soares de yer alıyor.

İngiltere Premier Lig'de sezonu Manchester City'nin ardından 2. sırada tamamlayan Arsenal, yeni sezonun kadro planlamasına başladı.

ARSENAL'DE 22 AYRILIK

İngiliz ekibi bu bağlamda 22 futbolcusuyla yollarını ayırdı. Arsenal'in vedalaştığı isimler şöyle:

Mohamed Elneny, Cedric Soares, Mauro Bandeira, Omari Benjamin, Luis Brown, Catalin Cirjan, Noah Cooper, Sabrina D'Angelo, Hanry Davies, Ovie Ejeheri, Taylor Foran, Hubert Graczyk, James Hillson, Henry Jeffcott, Tyreece John-Jules, Alex Kirk, James Lannin-Sweet, Kaylan Marckese, Vivianne Miedema, Arthur Okonkwo, Kamarni Ryan, Kido Taylor-Hart.


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