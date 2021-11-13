Mesut Özil'den dikkat çeken paylaşım

13 Kasım 2021 Cumartesi, 14:31

Sık sık Teknik Direktör Vitor Pereira ile problemler yaşadığı ve ayrılacağı yönünde dedikodular çıkan Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Mesut Özil, sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu.

Özil, Twitter'dan Fenerbahçe formalı bir fotoğrafını paylaşıp, "Her zaman her yerde en büyük FENER" notu düştü.

Fenerbahçe formasıyla 24 maça çıkan Mesut Özil, 4 gol attı.