Mesut Özil'den dikkat çeken paylaşım
Son dönemde adı sık sık ayrılık haberlerinde yer alan Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil, sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu.
Sık sık Teknik Direktör Vitor Pereira ile problemler yaşadığı ve ayrılacağı yönünde dedikodular çıkan Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Mesut Özil, sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu.
Özil, Twitter'dan Fenerbahçe formalı bir fotoğrafını paylaşıp, "Her zaman her yerde en büyük FENER" notu düştü.
Her zaman her yerde en büyük FENER! #YaFenerYa #M1Ö pic.twitter.com/9SRE3e1Kye— Mesut Özil (@MesutOzil1088) November 13, 2021
Fenerbahçe formasıyla 24 maça çıkan Mesut Özil, 4 gol attı.
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