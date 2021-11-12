Fenerbahçe Beko, lider Olimpia Milano'ya farklı yenildi

12 Kasım 2021 Cuma, 22:31

Fenerbahçe Beko, Eurolague'in 9.haftasında lider Olimpia Milano ile karşılaştı. Ülker Sports Arena'da oynanılan karşılaşmayı 8601 kişi canlı takip etti.

İlk çeyreğe oldukça kötü başlayan ilk periyotta sadece 3 sayı kaydedilen Fenerbahçe Beko, çeyreği 22-3 geride kapattı. İkinci periyotta oyunu dengeleyen sarı-lacivertliler çeyrek skoru olarak İtalyan temsilcisinden fazla sayı atsa da fark yine çift hanelerde kaldı ve ilk yarı 37-20 Olimpia Milano lehine sonuçlandı.

3.periyota da iyi başlayan deplasman ekibi, aynı ilk çeyrekte olduğu gibi hakimiyetini sahada hissettirdi. Çeyrek boyunca takım olarak yine tek haneli sayı üreten (9) Fenerbahçe Beko, bu çeyrekte rakibinden 25 sayı yedi ve bu periyot sonucunda 62-29'luk skor oluştu.

Son periyotla birlikte oyundan kopan Milano ekibi farkı daha fazla açamasa da maçı 25 sayı farkla 43-68 kazandı.

Fenerbahçe Beko'da çift haneli sayı üretebilen tek oyuncu 12 sayı kaydeden Pierria Henry olurken, Olimpia Milano'da 13 sayı, 4 ribaund, 4 asist ve 17 verimlilik puanı üreten Shavon Shields maçın MVP'si oldu.

Fenerbahçe Beko, attığı 43 sayı ile kulüp tarihinin Euroleague arenasındaki en düşük skorunu kaydetmiş oldu. Sarı-lacivertliler daha önce 2009 senesinde Top 16'da karşılaştığı CSKA'ya 48 sayı atabilmişti.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe Beko, 6.mağlubiyetini aldı. Olimpia Milano ise 9.maçta 8.galibiyetini alarak liderliğini perçinledi.

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