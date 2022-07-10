Arsenal'in hedefi N'Golo Kante!
Arsenal'ın Chelsea forması giyen Fransız yıldız N'Golo Kante'yi transfer etmek için girişimlere başlayacağı belirtildi.
Orta sahasını güçlendirmek adına çalışmalarını sürdüren Arsenal'dan flaş bir hamle geldi.
Daily Star'da yer alan habere göre, Arsenal'ın Chelsea ile 1 yıl sözleşmesi kalan N'Golo Kante için girişimlerde bulunacağı belirtildi.
Haberde Chelsea'nin son birkaç yıldır ara ara yaşadığı sakatlıklar ve sözleşmesinin 1 yıl kalmasından dolayı gelecek olan makul bir teklife onay verebileceği ifade edildi.
Daha önce Arsenal'ın eski teknik direktörü Arsene Wenger de yıldız oyuncuyu o dönemde takıma kazandırmak için Chelsea ile yarışmış ancak Kante'yi İngiliz devine kaptırmıştı.
Deneyimli teknik adam o dönem N'Golo Kante için şu ifadeleri kullanmıştı:
"O kolay kolay bulamayacağınız bir oyuncu. Faul yapmadan topu kazanıyor ve hemen topu ileriye doğru hareket ettiriyor."
Chelsea Teknik Direktörü Thomas Tuchel ise daha önce oyuncusunu, "O bizim Mo Salah'ımız, Van Dijk'imiz, De Bruyne'imiz" ifadeleriyle anlatmıştı.
Tuchel'in bu sözleri oyuncunun kolay kolay gönderilmesine izin verilmeyeceği olarak da yorumlandı.
Ayrıca, İngiliz devi, Aşı problemleri dolayısıyla N'Golo Kante ve Loftus-Cheek'in ABD kampına götürülmediğini açıkladı.
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