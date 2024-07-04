Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten transferde nokta atışı mesajı!

Yayınlanma: 04.07.2024 - 15:41

Güncelleme: 04.07.2024 - 15:41

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Galatasaray'da başkan Dursun Özbek, Galatasaray Televizyonu'na yeni sezona dair açıklamalarda bulundu.

Dursun Özbek, yeni sezonda nokta atışı transferler yapacaklarını dile getirdi.

TRANSFERDE NOKTA ATIŞI MESAJI

Dursun Özbek, yeni tesislerle ilgili açıklama yaparak, "İnşallah güzel bir sezon olur. Bütün oyuncularımıza ve teknik ekibe başarılar diliyorum. Genel kurul üyeleri ve camiamıza söz verdiğimiz gibi yeni sezonu burada açıyoruz. Ufak tefek bazı eksiklerimiz var. Onlar da kamp süresince tamamlanacak. Kamp dönüşü pırıl pırıl her şeyi bitmiş hale gelecek. Galatasaray'a hayırlı olsun. İnşallah uzun süre hizmet edecek bir tesis olacak. Önemli olan Florya'nın bir an evvel boşaltılıp oradaki projemizin başlatılması. Amacımıza ulaştığımız için çok mutluyum" dedi.

Transferlerle ilgili de konuşan Özbek, nokta atışı isimlerin transfer edileceğini belirterek, "Amacımız 25. şampiyonluk ve beşinci yıldız. Bunun içinde hazırlıkları yapıyoruz. Transferde nokta atışı hazırlıklarımız var. Bu sene de şampiyonluğun en büyük adayı Galatasaray. İnşallah Mayıs'ta yine taraftarımızla şampiyonluk kutlayacağız" ifadelerini kullandı.