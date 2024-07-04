İtalyanlar duyurdu: Nicolo Zaniolo transferinde anlaşma tamam!

Yayınlanma: 04.07.2024 - 15:22

Güncelleme: 04.07.2024 - 15:22

Önceki sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da ayrılık resmileşiyor.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Atalanta ile Galatasaray, Nicolo Zaniolo'nun transferi için anlaşmaya vardı.

3 MİLYON EURO'LUK KİRALAMA BEDELİ

Şarta bağlı satın alma opsiyonuyla birlikte İtalyan ekibine katılacak olan yıldız oyuncu için Galatasaray'ın, 3 milyon Euro kiralama bedeli alacağı ileri sürüldü.

17 milyon Euro'luk opsiyonun ise Zaniolo'nun Atalanta'da maçların yüzde 60'ında oynaması halinde devreye gireceği belirtildi. Ayrıca sözleşmede 2.5 milyon Euro da performans bonusu yer alacağı kaydedildi.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ

Yıldız oyuncunun, İtalyan ekibi için sağlık kontrolünden geçtiği aktarıldı.

Önceki sezon Aston Villa'da kiralık olarak forma giyen Nicolo Zaniolo, çıktığı 39 resmi maçta 3 gol kaydetmişti.