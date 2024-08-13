Arthur Masuaku'ya Yunan kancası: Alternatifi hazır!
Yunan kulüp AEK'nin Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın 30 yaşındaki Demokratik Kongolu oyuncusu Arthur Masuaku'yu transfer etmek istediği kaydedildi.
Beşiktaş’ın sol beki Arthur Masuaku’yu Yunanistan’ın AEK takımı transfer etmek istiyor.
Yunan ekibi girişimlere başlarken Masuaku’nun da teklife sıcak baktığı öğrenildi. Siyah-beyazlılar, Masuaku’dan bir miktar bonservis ücreti kazanmak istiyor.
MASUAKU'NUN ALTERNATİFİ HAZIR
Beşiktaş yabancı sol bek transferi çalışmalarına bir süredir başlamıştı. Masuaku’nun ayrılması durumunda Beşiktaş yönetiminin alternatifleri hazır.
CHAMBERLAİN'E İNGİLİZ KANCASI
Öte yandan Brentford ve Bournemouth kulüpleri, siyah-beyazlıların kadroda düşünmediği Alex Oxlade-Chamberlain’i transfer etmek istiyor. Chamberlain ile Beşiktaş yönetimi arasındaki sözleşme fesih görüşmelerinin olumlu ilerlediği kaydedildi.
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