Beşiktaş, Süleyman Seba'yı andı
Beşiktaş, Süleyman Seba'nın vefatının 10. yıl dönümü münasebetiyle bir paylaşımda bulundu.
Beşiktaş Kulübü, Onursal Başkanı Süleyman Seba'nın vefatının 10. yıl dönümü münasebetiyle bir paylaşım yaptı.
Siyah-Beyazlı kulüpten yapılan paylaşımda, "Onursal Başkanımız Süleyman Seba'yı sevgi, saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. Seni hiçbir zaman unutmayacağız, sonsuza dek kalbimizdesin" ifadeleri kullanıldı.
Beşiktaş tarihine kazınan ve Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden biri olan Süleyman Seba, 13 Ağustos 2014 yılında hayatını kaybetmişti.
Onursal Başkanımız Süleyman Seba'yı sevgi, saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz.— Beşiktaş JK (@Besiktas) August 12, 2024
Seni hiçbir zaman unutmayacağız, sonsuza dek kalbimizdesin. #SüleymanSeba ? pic.twitter.com/n0T3Wk9sg8
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