Cher Ndour, Beşiktaş için İstanbul'da: Sözleşme ayrıntıları ortaya çıktı!

Yayınlanma: 12.08.2024 - 22:26

Güncelleme: 12.08.2024 - 22:26

Beşiktaş, Fransa Ligue 1 devi Paris Saint Germain'in 20 yaşındaki orta sahası Cher Ndour'u kiralık olarak kadrosuna kattı.

Yetenekli futbolcuyu kiralık olarak renklerine bağlayan yönetim, İtalyan ismi İstanbul'a getirdi.

SATIN ALMA OPSİYONU YOK

Sözleşmesinde satın alma opsiyonu bulunmayan yıldız futbolcu, saha içinde iki ayağını da etkili şekilde kullanabiliyor. Genç futbolcunun beğenilmesi halinde gelecek sezon bonservisiyle birlikte Beşiktaş'a katılacağı ileri sürüldü.

CHER NDOUR KİMDİR?



Futbol kariyerine Atalanta altyapısında başlayıp sonrasında Portekiz takımı Benfica'nın keşfettiği ve alt takımda oynattığı Temmuz 2004 doğumlu Senegal asıllı İtalyan orta saha oyuncusu, forma giydiği maçların yüzde 70'inde 6 numarada görev almış. Genç yıldız adayı hakkında, dikine çıkmayı sevdiği, oyun kurulumunda yardımcı olduğu, 1.90 boyunda, alan bilgisi yaşıtlarına göre iyi, fizikli ve hava topları hakimiyeti yüksek iyi bir oyuncu olarak bahsediliyor.

PİYASA DEĞERİ 4 MİLYON EURO

Geçen sezonun devre arasında Braga'ya kiralanıp geri dönen Ndour, PSG'ye geçen sezon başında Benfica'dan bedelsiz olarak transfer edilmişti. Güçlü fiziği ve her iki ayağını da kullanmasıyla dikkat çeken orta saha oyuncusunun, PSG ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028 yılına kadar devam ediyor. Senegal asıllı İtalyan futbolcunun piyasa değerinin 4 milyon Euro olduğu kaydedildi.

ÖNCE KONTROL SONRA İMZA

Sağlık kontrollerinden geçecek olan 20 yaşındaki oyuncunun sorun çıkmaması halinde Beşiktaş ile sözleşme imzalaması bekleniyor.