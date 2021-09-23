Artistik Buz Pateni Nebelhorn Trophy Yarışması Almanya'da başladı
Artistik Buz Pateni Nebelhorn Trophy Yarışması, Almanya'da başladı.
Artistik Buz Pateni Nebelhorn Trophy Yarışması Almanya'da başladı.
Türkiye Buz Pateni Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2022 Kış Olimpiyat Oyunları kota yarışması, ISU Challenger Serisi Nebelhorn Trophy Yarışması'nda bugün milli sporcular Başar Oktar, Burak Demirboğa ve Sinem Pekder, kısa program performanslarını sergileyecek.
Şampiyona 25 Eylül Cumartesi günü sona erecek.
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