Manchester United, İngiltere Lig Kupası'nda 3.turda elendi
Manchester United, İngiltere Lig Kupası'nda 3.turda elendi
Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki Manchester United, West Ham'ı konuk ettikleri karşılaşmayı 1-0 kaybetti. West Ham'ın golü 9. dakikada Manuel Lanzini'den geldi. David Moyes'in çalıştırdığı West Ham, Manchester United'ı 14 yıl sonra Old Traford'da yenmeyi başardı.
Cristiano Ronaldo forma giymediği bu maçta Manchester United, lig kupasını kaldırma şansını kaybetti.
Manchester United, en son 4 yıl önce bir kupayı müzesine götürebilmişti.
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