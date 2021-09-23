Manchester United, İngiltere Lig Kupası'nda 3.turda elendi

Manchester United, İngiltere Lig Kupası'nda 3.turda elendi

cumhuriyet.com.tr
23 Eylül 2021 Perşembe, 09:29
Manchester United, İngiltere Lig Kupası'nda 3.turda elendi
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Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki Manchester United, West Ham'ı konuk ettikleri karşılaşmayı 1-0 kaybetti. West Ham'ın golü 9. dakikada Manuel Lanzini'den geldi. David Moyes'in çalıştırdığı West Ham, Manchester United'ı 14 yıl sonra Old Traford'da yenmeyi başardı.

Cristiano Ronaldo forma giymediği  bu maçta Manchester United, lig kupasını kaldırma şansını kaybetti.

Manchester United, en son 4 yıl önce bir kupayı müzesine götürebilmişti.




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