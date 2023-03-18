Artistik Cimnastik Milli Takımı'ndan Almanya'da bronz madalya

Almanya'da düzenlenen DTB Pokal Team Challenge yarışmasında Artistik Cimnastik Milli Takımı bronz madalya kazandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18 Mart 2023 - 09:28
Artistik Cimnastik Milli Takımı'ndan Almanya'da bronz madalya
Abone Ol google-news

Artistik Cimnastik Milli Takımı, DTB Pokal Team Challenge yarışmasında bronz madalya kazandı.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamada, Almanya'nın Stuttgart kentindeki organizasyonda 247.350 puan toplayan milliler, podyumun üçüncü basamağına çıktı.

ABD, 258.800 puanla ilk sırayı alırken, Japonya 253.950 puanla ikinciliği elde etti.


Artistik Cimnastik Milli Takımı DTB Pokal Team Challenge Türkiye Cimnastik Federasyonu

İlgili Haberler

Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen: “Ligi iyi bir şekilde bitirme hedefindeyiz”

Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen: “Ligi iyi bir şekilde bitirme hedefindeyiz”
Galatasaray'ın serisi Konya'da son buldu! Konyaspor 2-1 Galatasaray

Galatasaray'ın serisi Konya'da son buldu! Konyaspor 2-1 Galatasaray
Okan Buruk: Gerekli açıklamayı Lale Orta'dan bekleyeceğiz

Okan Buruk: Gerekli açıklamayı Lale Orta'dan bekleyeceğiz

En Çok Okunan Haberler