Artistik Cimnastik Milli Takımı'ndan Almanya'da bronz madalya
Almanya'da düzenlenen DTB Pokal Team Challenge yarışmasında Artistik Cimnastik Milli Takımı bronz madalya kazandı.
Artistik Cimnastik Milli Takımı, DTB Pokal Team Challenge yarışmasında bronz madalya kazandı.
Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamada, Almanya'nın Stuttgart kentindeki organizasyonda 247.350 puan toplayan milliler, podyumun üçüncü basamağına çıktı.
ABD, 258.800 puanla ilk sırayı alırken, Japonya 253.950 puanla ikinciliği elde etti.
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