Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan uzak olan Marco Asensio'nun Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde oynayıp oynayamayacağı merak ediliyor. Peki, Asensio, Galatasaray maçında oynayacak mı? Asensio'nun sağlık durumu nasıl?

Fenerbahçeli taraftarlar, Marco Asensio'nun bu akşamki Galatasaray derbisinde oynayıp oynamayacağını merak ederken, Tedesco konuyla ilgili son kararını verdi. Buna göre Asensio, dev maçta ilk 11'de sahaya çıkacak.

Tedesco, Galatasaray derbisinde Asensio'yu sağ kanatta kullanacak. İtalyan çalıştırıcı sezonun kaderini belirleyecek maçta orta sahayı üçleyerek Kante, Guendouzi ve İsmail Yüksek'e forma verecek.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi bu akşam saat 20:00'de başlayacak.