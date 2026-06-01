Aslı Kalaç'ın yeni takımı belli oldu

1.06.2026 19:25:00
Eczacıbaşı Dynavit, Fenerbahçe Medicana ile yollarını ayıran Aslı Kalaç'ı kadrosuna kattı.
Yeni transfer çalışmalarına devam eden Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, Fenerbahçe Medicana'dan ayrılan orta oyuncu Aslı Kalaç'ı renklerine bağladı.

Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Milletler Ligi, Avrupa Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası şampiyonu; kulüp kariyerinde Sultanlar Ligi, Türkiye Kupası ve Türkiye Süper Kupası şampiyonlukları yaşayan, Türk voleybolunun deneyimli orta oyuncularından Aslı Kalaç yeni yuvasında" denildi.

Eczacıbaşı Spor Kulübü Kulüp Menajeri Bilun Yılmaz, transferle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Aslı Kalaç, Türk voleybolunu uzun yıllardır başarıyla temsil eden, deneyimi yüksek bir orta oyuncu. Hem Sultanlar Ligi'ndeki tecrübesi hem de milli takım formasını yıllardır gururla taşımasıyla kadromuza önemli bir değer katacağına inanıyoruz. Sahadaki istikrarı ve oyun bilgisiyle genç oyuncularımıza da örnek olacağına inanıyoruz."

Ay-yıldızlı formayı da aktif olarak giymeyi sürdüren Aslı Kalaç, geçen sezonu Fenerbahçe Medicana'da tamamladı.

30 yaşındaki voleybolcu, kariyerinde TVF Spor Lisesi, Yeşilyurt, Galatasaray HDI Sigorta, Türk Hava Yolları ve Fenerbahçe formalarını giydi.

Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, Julia Szczurowska ile yollarını ayırdığını duyurdu.
Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, Brezilyalı vatandaşı Neymar'a sarı-kırmızılı takımın formasını hediye etti.
Fenerbahçe Medicana, 6 sporcuyla yollarını ayırdığını açıkladı.