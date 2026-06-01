Felipe Melo'dan Neymar'a Galatasaray forması

1.06.2026 18:22:00
Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, Brezilyalı vatandaşı Neymar'a sarı-kırmızılı takımın formasını hediye etti.

Galatasaray'ın efsane futbolcularından Felipe Melo, Brezilyalı yıldız Neymar ile bir araya geldi. Melo, buluşma sırasında Neymar'a Galatasaray forması hediye etti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Felipe Melo, sarı-kırmızılı formayı Neymar'a takdim ettiği anlara yer verirken dikkat çeken bir ifadede bulundu.

Melo paylaşımında, "Türkiye'nin en büyük takımının formasını Brezilya'nın en büyük futbolcusuna hediye ettim" sözlerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Galatasaray taraftarlarının büyük ilgi gösterdiği paylaşım kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, Neymar'ın Galatasaray formasıyla verdiği poz da geniş yankı uyandırdı.

Felipe Melo, Galatasaray'da geçirdiği başarılı yılların ardından kulüple bağını sürdürmeye devam ederken, sarı-kırmızılı camiaya yönelik paylaşımlarıyla da sık sık gündeme geliyor.

MİLLİ TAKIMA GERİ DÖNDÜ

Öte yandan Neymar, kısa süre önce Brezilya Milli Takımı'na geri döndü. Teknik direktör Carlo Ancelotti'nin açıkladığı kadroda yer alan yıldız futbolcu, uzun süren sakatlık döneminin ardından yeniden milli takım formasını giymeye hazırlanıyor. Neymar, Ekim 2023'te yaşadığı ön çapraz bağ sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalmış, son dönemde Santos'ta forma giyerek yeniden ritim kazanmaya çalışmıştı.

Galatasaray'da seçime tek aday olarak giren ve yeniden başkanlığa seçilen Dursun Özbek, mazbata töreninde değerlendirmelerde bulundu.
Fenerbahçe Kulübü başkan adayı Aziz Yıldırım ve yönetim listesinde bulunan Mahmut Uslu, Düzce'de kongre üyeleri ve taraftarlarla bir araya geldi. Aziz Yıldırım ve Mahmut Uslu burada açıklamalarda bulundu.
Yeni yabancı kuralının ardından rotasını yerli oyunculara çeviren Galatasaray'ın gündemine Emirhan İlkhan ve Aral Şimşir'in geldiği iddia edildi.