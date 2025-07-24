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Aslı Kalaç'tan VNL açıklaması: 'Ders çıkarmamız gerekiyor'

Aslı Kalaç'tan VNL açıklaması: 'Ders çıkarmamız gerekiyor'

24.07.2025 20:58:00
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AA
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Aslı Kalaç'tan VNL açıklaması: 'Ders çıkarmamız gerekiyor'

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın deneyimli oyuncusu Aslı Kalaç, VNL çeyrek finalinde Japonya'ya alınan yenilgiden ders çıkararak Dünya Şampiyonası'na daha güçlü hazırlanacaklarını söyledi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularından Aslı Kalaç, 2025 Kadınlar FIVB Milletler Ligin'de (VNL) çeyrek finalde alınan yenilgiden ders çıkarmaları gerektiğini söyledi.

Aslı Kalaç, milli takımın Polonya'nın Lodz şehrinde düzenlenen final etabındaki çeyrek final maçında Japonya'ya 3-2 yenilerek organizasyona veda ettiği karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Japonya karşısında güzel mücadele ettiklerini dile getiren deneyimli orta oyuncu, "Sonucunun da güzel olmasını isterdik. Üzgünüz. Söylenecek pek bir şey yok. İki senedir çeyrek finalde karar setinde eleniyoruz. Bu yenilgiden ders çıkarmamız gerekiyor. Önümüzde FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası var. Milletler Ligi'nden ders çıkarıp orada daha iyi olmaya ihtiyacımız var" diye konuştu.

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