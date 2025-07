Hande Baladın’dan Fenerbahçe ve Filenin Sultanları açıklaması: 'Kendini geliştirmek için değişim şart'

Son yıllarda üst üste gelen başarılar sayesinde popülaritesi artan kadın voleybolunda, hem kulüp takımında hem de milli takımda başarılar elde eden isimlerden biri de Hande Baladın. Kariyerinin neredeyse tamamını geçirdiği Eczacıbaşı'ndan ayrılarak Fenerbahçe'ye transfer olan Hande ile kariyeri, yeni takımı ve Milli Takım üzerine açıklamalarda bulundu.

Uzun yıllar aynı takımda, alıştığın oyuncularla ve sistemde oynadın. Yeni takımında nasıl bir adaptasyon süreci öngörüyorsun?

"Elbette, uzun süre aynı yerde mücadele etmenin büyük avantajları var. Takım arkadaşlarını, sistemi ve kulübün dinamiklerini çok iyi tanıyorsun ama bazen oyununa yeni bir soluk getirmek, kendini geliştirmek ve farklı bakış açıları kazanmak için değişim şart oluyor. Yeni takımıma adapte olurken elbette bir alışma süreci olacak ama bu süreci bir zorluk olarak değil, oyunumu daha da zenginleştirecek ve bana farklı bir bakış açısı kazandıracak bir fırsat olarak görüyorum."

Bir yandan da Milli Takım ile epey dolu bir yaz takvimi geçiriyorsun. Milli Takım'da kulüp takımlarına göre daha farklı bir motivasyonun oluyor mu?

"Milli Takım forması giymek benim için her zaman çok özel bir duygu ve öyle olmaya da devam edecek. Burada bulunduğum her andan büyük bir keyif alıyorum. Milyonları, ülkeni temsil ediyorsun; bu da doğal olarak mücadeleye farklı bir anlam katıyor. Tabii ki kulüp takımlarında da çok büyük hedefler ve sorumluluklar ile sahadayız. Aslında her iki seviyede de hissedilen mücadele ve başarı arzusu çok güçlü. Ama Milli Takım'ın yeri hepimiz için çok ayrı."

Milli Takım'da ve kulüp takımında birçok başarıya ulaştın. Daha fazlasını başarmak için kendini nasıl motive ediyorsun?

"Uzun süre aynı tempo ve döngü içinde kalmak zaman zaman motivasyonu korumayı zorlaştırabiliyor. Böyle anlarda yaşadığım her duygunun, her deneyimin aslında bana bir şey anlatmaya çalıştığını fark ediyorum. Burada olmam gerektiğine dair içimde hep güçlü bir inanç var. Bu farkındalıkların beni hem daha iyi bir sporcu hem de daha iyi bir insan yapacağına inanıyorum. Kendime ve bu yolculuğa olan güvenim, içimdeki "daha iyi nasıl olurum?" merakı motivasyonumu canlı tutmana yardımcı oluyor."

Baladın belgeseli ile de çok konuşuldun ve insanlar seni daha da yakından tanıma şansı elde ettiler. Sen nasıl geri dönüşler aldın belgesel ile ilgili?

"Böyle bir projede yer almak benim için çok özeldi çünkü bu sadece sahadaki performansı değil, bir Red Bull sporcusu olarak saha dışındaki psikolojiyi, yaşam tarzını ve bu yolculukta yaşanan hikayeleri güzel aktardığımızı düşünüyorum. Gelen geri dönüşlerde de insanların benim hikayemle bağ kurduğunu ve ilham aldığını duymak benim için ayrı bir gurur kaynağı oldu."

Seninle yaptığımız bir önceki röportajda kariyerinden söz ederken, "gelebileceğim en üst noktaya gelmek istiyorum" demiştin. Neresi bu en üst nokta? Ve şu an sence hangi noktadasın?

"Elbette en üst seviyede oynamak, büyük bir kulübün bir parçası olmak, Milli Takım'da forma giymek. Bunların hepsi başlı başına gurur duyduğum ve minnettar olduğum şeyler.

Benim için "en üst nokta", potansiyelimi gerçekten sonuna kadar kullanabildiğim, sahada ve saha dışında sürekli geliştiğim bir yer. Şu an geldiğim noktayı değerli buluyorum, çünkü hem bireysel anlamda hem de milli takımda güzel başarılara ulaştım. Ama mükemmel diye bir şey yok. Özellikle de sporda. İnsan başardıkça daha da fazlasını istiyor ve hala öğrenecek, gelişecek çok şeyin olduğunu keşfediyor. Bu hiç bitmeyen bir yolculuk. Her maç, her an benim için farklı bir deneyim ve her deneyim kariyerim ve kendim için bana yol gösteren, farkındalık yaratan anlarla dolu. Şu an olduğum konumdan ve yolumdan memnunum."

Kariyerin boyunca farklı pozisyonlarda oynadın. Pozisyon değişiklikleri oyununu nasıl etkiledi?

"Her pozisyonun rolü ve sorumluluğu farklı olduğu için bu durum oyuna farklı açılardan bakabilmeme yardımcı oldu bence. En önemlisi takım arkadaşlarımla daha iyi iletişim kurmayı, onların ne hissettiğini ve sahada neye ihtiyaç duyduklarını daha iyi anlamaktı. Böylelikle oyununuzu daha esnek ve çok yönlü hale getirip oyun içinde daha farklı bir bakış açısına sahip olabiliyorsunuz."

Türkiye'de kadın voleybolu gerçekten de çok özel bir yerde. Milli Takım düzeyinde gelen önemli şampiyonlukların ardından haliyle sizden beklentiler de yükseliyor. Beklentinin fazla olması sizi motive mi ediyor yoksa bir tür baskı mı yaratıyor?

"Elbette bu seviyede oynarken artık baskı ve stres kaçınılmaz hale geliyor. Bizler sporcular olarak da bunu yönetebilmeyi zamanla, tecrübeyle ve kendimizi bu konu hakkında daha da bilinçli hale getirerek öğrenmeye çalışıyoruz.

Ama hem dışarıdan gelen beklentiler hem de kendi içimizdeki yüksek standartlar bizi her seferinde daha iyisini yapmaya itiyor. Bu da aslında en büyük motivasyon kaynaklarımızdan biri oluyor."