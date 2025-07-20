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Filenin Sultanları'nın final kadrosu belli oldu

Filenin Sultanları'nın final kadrosu belli oldu

20.07.2025 20:59:00
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Cumhuriyet Spor
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Filenin Sultanları'nın final kadrosu belli oldu

Türkiye Voleybol Federasyonu, Milletler Ligi final etabında yer alacak milli takım kadrosunu açıkladı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Milletler Ligi final etabında yarışacak kadrosu açıklandı.

Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada kadroda Gizem Örge, Simge Aköz, Aslı Kalaç, Berka Buse Özden, Deniz Uyanık, Zehra Güneş, Cansu Özbay, Dilay Özdemir, Aleksia Karutasu, Melissa Vargas, Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Saliha Şahin ve Yaprak Erkek yer aldı.

Filenin Sultanları, çeyrek finalde Japonya ile 24 Temmuz Perşembe günü karşılaşacak. Ay yıldızlılar maçı kazanması halinde yarı finalde Brezilya - Almanya eşleşmesinin galibiyle oynayacak.

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İlgili Konular: #filenin sultanları #FIVB Milletler Ligi

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