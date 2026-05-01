Asllani, Gaziantep'te yıldızlaştı: Beşiktaş deplasmanda 2 golle güldü

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi.

Gaziantep FK Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi siyah-beyazlı ekip 2-0'lık skorla kazandı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Tiago Djalo ve 22. dakikada penaltıdan Kristjan Asllani kaydetti.

Bu sonuçla birlikte siyah-beyazlılar, Gaziantep FK deplasmanında 6 maç aradan sonra galip gelmeyi başardı. Ayrıca Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, Süper Lig'de iki maçlık galibiyet hasretine de son verdi.

Ev sahibi Gaziantep FK ise yeni teknik direktörü Mirel Radoi yönetiminde çıktığı iki maçtan da mağlubiyetle ayrıldı.

Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 59'a yükseltirken, Gaziantep FK 37 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Beşiktaş sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak. Gaziantep FK ise deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak.

Karşılaşmadan dakikalar | Gaziantep FK 0-2 Beşiktaş

88' GOL İPTAL | Yapılan VAR incelemesinin ardından Draguş'un elle oynadığı tespit edildi ve gol iptal edildi.

86' Gaziantep'de Mujakic ve Maxim oyundan alındı. Melih Kabasakal ve Arda oyuna dahil oldu.

82' Beşiktaş'ta Olaitan yerini Orkun Kökçü'ye bıraktı.

80' Beşiktaş'ta Djalo sakatlanarak oyuna devam edemedi. Yerine Emmanuel Agbadou oyunda.

75' Beşiktaş'ta Mustafa Hekimoğlu yerini Oh'a, Cengiz Ünder ise Cerny'e bıraktı.

70' Beşiktaş'ta El Bilal Toure ile Ndidi, Salih Uçan ve Jota Silva yerine oyuna dahil oldu.

67' Gaziantep FK'de Rodrigues ile Camara oyundan alındı. Kalan sürede Lungoyi ile Draguş oyunda olacak.

65' BAYO YİNE DEĞERLENDİREMEDİ! Gaziantep FK'de Maxim savunma arkasına koşu gösteren Bayo'ya topu aktardı. Bayo kaleci ile karşı karşıya pozisyonda topu üstten auta attı.

63' ERSİN BU KEZ AYAKLARI İLE! Sağ kanatta topu kazanan Gaziantep FK'da Drissa Camara sağ çaprazdan kaleyi yokladı. Ersin Destanoğlu bu kez ayakları ile topun kaleye girmesine engel oldu.

60' BİR KEZ DAHA ERSİN! Kozlowski'nin ceza sahası dışından vurduğu şutta Ersin Destanoğlu kalesini gole kapadı.

55' Serbest vuruşta topun başına gelen Maxim şutunda Jota Silva kafası ile kaleye yönelen topa engel oldu.

54' Gaziantep FK, Camara ile sol taraftan serbest vuruş kazandı. Ev sahibi ekip, müdahalenin ceza sahası içinde olduğunu düşünüyor.

52' ERSİN BAŞARILI! Gaziantep'te Camara uzaklardan kaleyi yokladı. Top Ersin Destanoğlu'nun üzerine gitti.

40' NET FIRSAT KAÇTI! Orta sahada Asllani'den topu çalan Maximin ileride bomboş olan Bayo'yu topla buluşturdu. Bayo ceza sahasına girer girmez kaleci ile karşı karşıya pozisyonda şutunu çekti. Top direğin yanından auta çıktı.

36' ZAFER BAŞARILI! Cengiz Ünder'in enfes pasında ceza sahsı dışında kaleyi karşıdan gören cepheden ser bir şut çıkaran Jota Silva, kaleci Zafer'i geçemedi.

31' Gaziantep FK'de Drissa Camara, Jota Silva'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

30' Çıkarken topu kaptıran Beşiktaş, kalesinde karambol yaşadı. Mujakic'in oasında topla buluşan Bayo istediği vuruşu yapamadı. Devamında bir türlü topu uzaklaştıramayan Beşiktaş defansı kalesinde tehlike atlattı.

27' Mustafa Hekimoğlu'nun sağ kanattan içeriye çevirdiği topu Nazım Sangare kale alanı içinde uzaklaştırdı.

22' GOL | Beşiktaş, Asllani'nin penaltı golüyle farkı 2'ye çıkardı.

21' PENALTI! Jota Silva topu kaleciden kurtarmaya çalışırken Zafer'in müdahalesi ile yerde kaldı.

16' Hızlı gelişen Gaziantep atağında Camara'nın ilk şutu defanstan geri geldi. Tekrar kaleyi yoklayan Camara'nın bu şutu yandan dışarıya çıktı.

13' Sağ kanatta aldığı top ile rakiplerini çalımlayarak ceza sahasına girmek isteyen Cengiz Ünder topu kaybetti.

8' GOL | Sol kanatta kazanılan kornerde Asllani topun başına geçti. Ortasını altı pas içerisini yapan Asllani topu Djalo'nun kafasına kondurdu. Djalo bu pozisyonda iyi bir kafa vuruşu yaptı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

4' Beşiktaş'ta Yasin Özcan pasında ceza sahası içindeki Olaitan'ı buldu. Önü kapanan Beninli futbolcu penaltı noktasına koşusunu sürdüren Yasin Özcan'a tekrar topu aktarmak istedi. Gaziantep defansı son anda araya girdi.

2' İlk tehlikeli atak Beşiktaş'tan! Salih Uçan'ın yayın üzerinde aldığı topu Jota Silva'ya aktardı. Jota Silva'nın şutuna defans ayak koydu.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.