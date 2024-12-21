Aston Villa 2 golle kazandı: Manchester City'nin Premier Lig'deki galibiyet hasreti 3 maça yükseldi!
İngiltere Premier Lig'de Manchester City, Aston Villa'ya deplasmanda 2-1 mağlup oldu.
İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında Manchester City, Aston Villa deplasmanına konuk oldu. Villa Park'taki mücadeleyi ev sahibi Aston Villa 2-1'lik skorla kazandı.
Aston Villa'ya galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Jhon Duran ve 65. dakikada Morgan Rogers attı. Manchester City'nin tek golünü 90+3. dakikada Phil Foden attı.
Bu sonucun ardından Aston Villa, 28 puana yükseldi. Manchester City, 27 puanda kaldı.
ÇÖKÜŞ DÖNEMİ
Manchester City, kötü gidişine bu maçta da son veremedi. Pep Guardiola'nın ekibi, tüm kulvarlarda oynadığı son 12 maçta 1 galibiyet aldı. City, bu süreçte 9 yenilgi ve 2 beraberlik yaşadı.
Premeir Lig'de arka arkaya ikinci yenilgisini alan Manchester City'nin galibiyet hasreti de 3 maça yükseldi.
Etiketler: #Manchester City #Aston Villa #İngiltere Premier Lig
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