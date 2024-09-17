Aston Villa 3 puanı 3 golle aldı
Şampiyonlar Ligi’nin ilk haftasında Aston Villa, deplasmanda Young Boys'u 3-0 mağlup etti.
Şampiyonlar Ligi’nde ilk hafta mücadelesinde Young Boys ile Aston Villa karşı karşıya geldi.
Mücadele 3-0 Aston Villa lehine sona erdi. Galibiyet golleri; 27. dakikada Tielemans, 38. dakikada Ramsey ve 86. dakikada Onana'dan geldi.
2 GOL ELLE OYNAMA NEDENİYLE İPTAL OLDU
43. dakikada Watkins'in attığı gol öncesinde elle oynama tespit edildi. VAR kontrolü sonrası gol geçerlilik kazanmadı.
78. dakikada Duran'ın attığı gol öncesinde yine elle oynama tespit edildi ve VAR kontrolü sonrası gol iptal edildi.
Bu sonuçla birlikte Aston Villa, Devler Ligi'ne 3 puanla başladı.
Young Boys ikinci hafta maçında Barcelona’ya konuk olacak. Aston Villa ise 2. haftada sahasında Bayern Münih ile karşılaşacak.
Etiketler: #Aston Villa #young boys #Şampiyonlar Ligi
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