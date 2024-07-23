Aston Villa'dan dev harcama: 177 milyon Euro!
İngiltere Premier Lig'i 4. sırada tamamlayıp Şampiyonlar Ligi bileti alan Aston Villa, yaptığı transferlere 177 milyon Euro bonservis bedeli ödedi.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, şu ana kadar yaptığı transferlere 177 milyon Euro bonservis bedeli ödedi.
Son olarak Everton'dan Amadou Onana'ya 60 milyon Euro'ya bonservis bedeli ödeyerek kulüp rekoru kıran Aston Villa'nın bu sezon ödediği bonservis bedelleri şu şekilde;
Amadou Onana: 60 milyon euro
Ian Maatsen: 44.5 milyon euro
Cameron Archer: 16.5 milyon euro
Jaden Philogene: 16 milyon euro
Samuel Iling-Junior: 14 milyon euro
Lewis Dobbin: 12 milyon euro
Enzo Barrenechea: 8 milyon euro
Ross Barkley: 6 milyon euro
Önceki sezon Premier Lig'i 4. sırada tamamlayan Aston Villa, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek.
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