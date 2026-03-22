Aston Villa 4 maçlık hasretine son verdi!

Aston Villa 4 maçlık hasretine son verdi!

22.03.2026 20:09:00
Cumhuriyet Spor
Aston Villa 4 maçlık hasretine son verdi!

Aston Villa, İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında kendi sahasında ağırladığı West Ham United'ı 2-0 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında Aston Villa ve West Ham United kozlarını paylaştı.

Villa Park'ta oynanan müsabakayı ev sahibi Aston Villa 2-0 kazandı.

Birmingham temsilcisine galibiyeti getiren golleri; 15. dakikada John McGinn ile 68. dakikada Ollie Watkins'ten geldi.

Aston Villa bu sonuçla birlikte 4 maç aradan sonra 3 puan kazandı.

KÜME DÜŞME POTASINDA

Bu sonuçla birlikte Aston Villa puanını 54'e yükseltti. West Ham ise 29 puanda kalarak küme düşme potasından kurtulamadı.

Aston Villa gelecek hafta ligde Vitor Pereira'lı Nottingham Forest ile karşılaşacak.

West Ham United ise, Wolverhampton'ı kendi evinde ağırlayacak.

