Cumhuriyet Gazetesi Logo
Hollanda'daki dev maçta kazanan yok!

22.03.2026 19:58:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Feyenoord, Hollanda 1. Futbol Ligi'nin (Eredivisie) 28. haftasında kendi sahasında ağırladığı Ajax ile 1-1 berabere kaldı.

Hollanda Eredivisie'nin 28. haftasında Feyenoord ile Ajax karşı karşıya geldi. De Kuip'te oynanan dev maç 1-1 sona erdi.

De Klassieker'de Ajax'ı öne geçiren golü 54. dakikada 18 yaşındaki Sean Steur kaydetti. Feyenoord'un bu gole cevabı 84. dakikada penaltıdan Jakub Moder ile oldu.

SON MAÇLARDA PUAN KAYBI

Son 4 maçının 3'ünde puan kaybeden 2. sıradaki Feyenoord, puanını 53 yaptı.

Son 5 maçının 4'ünde puan kaybeden Ajax ise puanını 48 yaptı ve Şampiyonlar Ligi bileti yolunda kritik 2 puan bıraktı.

Feyenoord, gelecek hafta Volendam deplasmanına gidecek. Ajax ise evinde Twente ile karşılaşacak.

İlgili Konular: #feyenoord #ajax #Hollanda Eredivisie

İlgili Haberler

