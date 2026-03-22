Uğur Uçar'ın ekibi Çorum FK durdurulamıyor: 7'de yedi yaptı!

22.03.2026 18:37:00
Uğur Uçar yönetimindeki Çorum FK, TFF 1. Lig'in 32. haftasında deplasmanda karşılaştığı Iğdır FK'yi 2-0 mağlup etti.

TFF 1. Lig'de Iğdır FK, evinde Çorum FK'yi konuk etti.

Iğdır Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Çorum 2-0 kazandı.

Çorum'a galibiyeti getiren golleri 60. dakikada Serdar Gürler ve 81. dakikada Burak Çoban kaydetti.

UĞUR UÇAR İLE 7'DE 7

Çorum 14. dakikada Braian Samudio ile penaltıdan yararlanamadı.

Uğur Uçar, Çorum FK'nin başında çıktığı 7 maçta 7 galibiyet aldı.

Hikmet Karaman ise Iğdır ile çıktığı 2 maçı da kazanamadı.

Bu sonuçla birlikte Çorum FK puanını 62'ye yükseltirken, Iğdır FK 45 puanda kaldı.

Lig'de gelecek maç Iğdır FK deplasmanda Erzurumspor FK ile; Çorum FK evinde Bandırmaspor ile mücadele edecek.

