Aston Villa - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Aston Villa, İngiltere Premier Lig'in 16. haftasında sahasında Arsenal ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.12.2023 - 10:47
Aston Villa - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere Premier Lig'de 16. hafta heyecanı sürüyor.

Unai Emery yönetimindeki Aston Villa, sahasında Mikel Arteta'nın ekibi Arsenal ile karşı karşıya gelecek.

ASTON VILLA - ARSENAL MAÇI SAAT KAÇTA?

Villa Park'ta oynanacak mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.

ASTON VILLA - ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Jarred Gillett'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3'den naklen yayımlanacak.

Aston Villa, Premier Lig'de evinde Manchester City'yi 1-0 mağlup etmişti.

Arsenal ise deplasmanda Luton Town'ı 4-3 mağlup etmişti.


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