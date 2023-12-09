Aston Villa - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Aston Villa, İngiltere Premier Lig'in 16. haftasında sahasında Arsenal ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de 16. hafta heyecanı sürüyor.
Unai Emery yönetimindeki Aston Villa, sahasında Mikel Arteta'nın ekibi Arsenal ile karşı karşıya gelecek.
ASTON VILLA - ARSENAL MAÇI SAAT KAÇTA?
Villa Park'ta oynanacak mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.
ASTON VILLA - ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Jarred Gillett'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3'den naklen yayımlanacak.
Aston Villa, Premier Lig'de evinde Manchester City'yi 1-0 mağlup etmişti.
Arsenal ise deplasmanda Luton Town'ı 4-3 mağlup etmişti.
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