Aston Villa - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Chelsea, İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) 4. tur tekrar maçında deplasmanda Aston Villa ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.02.2024 - 11:00
Aston Villa - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere FA Cup'ta 4. tur tekrar maçları oynanacak.

Mauricio Pochettino yönetimindeki Chelsea, deplasmanda Unai Emery'nin ekibi Aston Villa ile karşı karşıya gelecek.

ASTON VİLLA - CHELSEA MAÇI SAAT KAÇTA?

Villa Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

ASTON VİLLA - CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Thomas Bramall'ın yöneteceği karşılaşma Tivibu Spor 4 kanalından naklen yayımlanacak.

Chelsea ile Aston Villa, Stamford Bridge Stadyumu'nda oynanan ilk maçta 0-0 berabere kalmıştı.


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