Aston Villa - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Chelsea, İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) 4. tur tekrar maçında deplasmanda Aston Villa ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
İngiltere FA Cup'ta 4. tur tekrar maçları oynanacak.
Mauricio Pochettino yönetimindeki Chelsea, deplasmanda Unai Emery'nin ekibi Aston Villa ile karşı karşıya gelecek.
ASTON VİLLA - CHELSEA MAÇI SAAT KAÇTA?
Villa Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
ASTON VİLLA - CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Thomas Bramall'ın yöneteceği karşılaşma Tivibu Spor 4 kanalından naklen yayımlanacak.
Chelsea ile Aston Villa, Stamford Bridge Stadyumu'nda oynanan ilk maçta 0-0 berabere kalmıştı.
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