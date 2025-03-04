Aston Villa, Club Brugge deplasmanında hata yapmadı!

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçında Aston Villa, deplasmanda Club Brugge'u 3-1 mağlup etti.

Aston Villa, Club Brugge deplasmanında hata yapmadı!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 04.03.2025 - 22:53

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçında Club Brugge, Aston Villa'yı konuk etti. 

Jan Breydel Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 3-1 kazandı.

Mücadelede ilk golü, 3. dakikada Leon Bailey kaydetti ve Aston Villa 1-0 öne geçti. 

Club Brugge'un bu gole cevabı gecikmedi ve 12. dakikada Maxim De Cuyper takımına beraberliği getirdi ve skor 1-1 oldu. 

İlk yarı, 1-1 beraberlikle sonuçlanırken 82. dakikada Club Brugge'da Brandon Mechele topu kendi ağlarına gönderdi ve Aston Villa 2-1 öne geçti. 

Dakikalar 88'i gösterirken Aston Villa, kazandığı penaltıyı Marco Asensio ile gole çevirdi ve mücadele, İngiliz ekibinin 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. 

Rövanş maçı, 12 Mart'ta Villa Park'ta oynanacak.


Etiketler: #Aston Villa #club brugge #Şampiyonlar Ligi

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