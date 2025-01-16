Aston Villa kazandı, Everton'ın hasreti 6 maça çıktı!
İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında Aston Villa, deplasmanda Everton'ı 1-0 mağlup etti.
İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında Aston Villa, deplasmanda Everton ile karşılaştı.
Goodison Park'ta oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 1-0 kazandı.
Aston Villa'ya galibiyeti getiren golü, 51. dakikada Ollie Watkins kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Aston Villa, 35 puana yükseldi ve 7. sıraya yerleşti. Galibiyet hasreti 6 maça çıkan Everton ise 17 puanla 16. sırada konumlandı.
Premier Lig'de bir sonraki hafta Everton, Tottenham'ı konuk edecek. Aston Villa ise deplasmanda Arsenal ile karşılaşacak.
DIEGO CARLOS KADRODA YER ALMADI
Fenerbahçe ve Galatasaray ile adı geçen Aston Villalı stoper oyuncusu Diego Carlos, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.
Etiketler: #Aston Villa #everton #İngiltere Premier Lig
Spor Haberleri
- Halkbank'tan CEV Şampiyonlar Ligi'nde 3. galibiyet!
- Leicester City'den üst üste 6. mağlubiyet!
- Galatasaray mağlup oldu, seride durum 1-1'e geldi!
- Inter, 6 maç sonra puan kaybetti!
- Galatasaray'da rota Brezilyalı genç yıldız
- Aston Villa kazandı, Everton'ın hasreti 6 maça çıktı!
- Bayern Münih evinde gol oldu yağdı!
- Enis Bardhi, Trabzonspor'a veda etti
- Galatasaray Çağdaş Faktoring Avrupa'ya veda etti!
- İsrailli bakandan hükümeti devirme tehdidi
En Çok Okunan Haberler
-
- Zahide Yetiş canlı yayında cinsel ilişki videosu izletti
- Suriye'den Türkiye'ye görülmemiş gümrük vergisi!
- Peynirde ‘mantar ilacı’ tespit edildi!
- 'Madem hedefiniz benim...'
- Teğmenler için karara 1 gün kala yeni gelişme
- Evde boğazları kesilmiş halde bulundular!
- Galatasaray'da bir dönem sona eriyor!
- İşte CHP’nin yol haritası
- Özlem Gürses'ten 'Bahçeli' itirafı
- Kendisi küçük faydası büyük: Yiyen doktor yüzü görmüyor