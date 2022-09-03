Aston Villa - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Aston Villa, Manchester City'yi konuk ediyor. Aston Villa - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Aston Villa ile Manchester City FC Premier Lig 6. hafta maçında Villa Park'ta karşı karşıya geliyor.
ASTON VILLA - MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Aston Villa ile Manchester City'nin karşı karşıya geleceği Premier Lig'in 6. haftasındaki bu mücadele 3 Eylül Cumartesi günü (bu akşam) saat 19.30'da oynanacak.
ASTON VILLA - MANCHESTER CITY MAÇI HANGİ KANALDA?
Aston Villa - Manchester City karşılaşması beIN Sports 3 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.
Aston Villa ligdeki son maçında deplasmanda Arsenal'e 2-1 mağlup oldu. Aston Villa, Premier Lig'de 3 puanla 19. sırada yer alıyor.
Manchester'ın mavi temsilcisi ligdeki hafta içi oynanan 5. hafta maçında ise Nottingham Forest'ı 6-0 yendi. Manchester City, Premier Lig'de 13 puanla 2. sırada yer alıyor.
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