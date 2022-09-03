Fenerbahçe - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında bugün Yukatel Kayserispor'u konuk edecek. Fenerbahçe - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

cumhuriyet.com.tr
03 Eylül 2022 Cumartesi, 09:02
Fenerbahçe - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor'u konuk edecek. Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertli takım, Kayserispor'u mağlup ederek Konyaspor yenilgisini unutturmayı hedefliyor.

FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

3 Eylül Cumartesi günü (bugün) Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.

FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele, beIN SPORTS1'den ekranlara gelecek. 

VALENCIA VE SANGARE YOK

Sarı-lacivertli ekipte Kayserispor müsabakası öncesi iki eksik oyuncu bulunuyor. Kırmızı kart cezalısı Enner Valencia ile sakatlığı süren Nazım Sangare forma giyemeyecek.

Sakatlığı sebebiyle sezon başından beri takımdan ayrı kalan Serdar Aziz'in ise tedavisi tamamlandı. Tecrübeli stoper, Jorge Jesus'un görev vermesi halinde kadroda yer alabilecek.



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