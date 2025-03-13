Aston Villa, toplamda 6 golle çeyrek finalde!
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda 3-1'lik maçın rövanşında Aston Villa, Club Brugge'u 3-0'lık skorla mağlup etti ve çeyrek finale çıktı.
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Aston Villa ile Club Brugge karşı karşıya geldi.
Villa Park'ta oynanan mücadelede Aston Villa, 3-1'in rövanşında Club Brugge'u 3-0'lık skorla mağlup etti.
Aston Villa'ya galibiyeti ve turu getiren golleri 50. ve 61. dakikada Marco Asensio ve 57. dakikada Ian Maatsen attı.
Konuk ekipte Kyriani Sabbe, 17.dakikada kırmızı kart gördü.
Bu sonuçla birlikte Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale çıkan Aston Villa, çeyrek finalde PSG ile karşılaşacak.
Etiketler: #Aston Villa #club brugge #Şampiyonlar Ligi
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