Aston Villa - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Aston Villa, İngiltere Premier Lig karşılaşmasında sahasında Tottenham ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 16:00'da başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de heyecanı sürüyor.
Unai Emery yönetimindeki Aston Villa, sahasında Angelos Postecoglou'nun ekibi Tottenham ile karşı karşıya gelecek.
ASTON VILLA - TOTTENHAM MAÇI SAAT KAÇTA?
Villa Park'ta oynanacak mücadele TSİ 16:00'da başlayacak.
ASTON VILLA - TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Chris Kavanagh'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3'ten naklen yayımlanacak
Aston Villa, İngiltere Premier Lig'de oynadığı son maçta deplasmanda Luton Town'ı 3-2 mağlup etmişti.
Tottenham ise sahasında Crystal Palace'ı 3-1 mağlup etmişti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan anons etti, seçmen yuhaladı!
- KONDA'nın İstanbul anketinde ilginç sonuç
- Fatih Portakal'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt
- CHP'nin masasındaki anketi açıkladı
- Toplu taşıma onlara da ücretsiz olacak
- İlayda öldü, annesinin durumu ağır!
- AKP'li Elitaş: “Ölüm bizi ayırıncaya kadar…”
- Erdoğan'a 'Teoman' göndermesi
- 'Fenerbahçe'de futbol oynamayı hayal etmedim'
- Sinan Oğan'dan 'sürpriz'