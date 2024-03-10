Aston Villa - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Aston Villa, İngiltere Premier Lig karşılaşmasında sahasında Tottenham ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 16:00'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.03.2024 - 10:37
Aston Villa - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere Premier Lig'de heyecanı sürüyor.

Unai Emery yönetimindeki Aston Villa, sahasında Angelos Postecoglou'nun ekibi Tottenham ile karşı karşıya gelecek.

ASTON VILLA - TOTTENHAM MAÇI SAAT KAÇTA?

Villa Park'ta oynanacak mücadele TSİ 16:00'da başlayacak.

ASTON VILLA - TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Chris Kavanagh'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3'ten naklen yayımlanacak

Aston Villa, İngiltere Premier Lig'de oynadığı son maçta deplasmanda Luton Town'ı 3-2 mağlup etmişti.

Tottenham ise sahasında Crystal Palace'ı 3-1 mağlup etmişti.


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