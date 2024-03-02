Tottenham'dan inanılmaz geri dönüş!

Yayınlanma: 02.03.2024 - 20:22

Güncelleme: 02.03.2024 - 20:22

İngiltere Premier Lig 27. hafta maçında Tottenham, sahasında Crystal Palace ile karşılaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazandı. Totenham'a galibiyeti getiren golleri 77. dakikada Timo Werner, 80. dakikada Cristian Romero ve 88. dakikada Heung-Min Son kaydetti.

Ev sahibi takım bu galibiyetle Wolves mağlubiyeti sonrası moral buldu. Palace ise 2 maç sonra kaybetti.

Tottenham bu sonuçla puanını 50'ye yükseltti. Palace ise 28 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Tottenham, Aston Villa ile oynayacak. Palace ise Luton Town'u konuk edecek.