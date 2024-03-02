Tottenham'dan inanılmaz geri dönüş!

İngiltere Premier Lig'de 27. hafta maçında Tottenham, sahasında Crystal Palace'ı 3-1 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.03.2024 - 20:22
Tottenham'dan inanılmaz geri dönüş!
Abone Ol google-news

İngiltere Premier Lig 27. hafta maçında Tottenham, sahasında Crystal Palace ile karşılaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazandı. Totenham'a galibiyeti getiren golleri 77. dakikada Timo Werner, 80. dakikada Cristian Romero ve 88. dakikada Heung-Min Son kaydetti.

Ev sahibi takım bu galibiyetle Wolves mağlubiyeti sonrası moral buldu. Palace ise 2 maç sonra kaybetti.

Tottenham bu sonuçla puanını 50'ye yükseltti. Palace ise 28 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Tottenham, Aston Villa ile oynayacak. Palace ise Luton Town'u konuk edecek.


tottenham haberleri crystal palace haberleri İngiltere Premier Lig haberleri

İlgili Haberler

Tottenham 90+4'te galibiyeti kaçırdı!

Tottenham 90+4'te galibiyeti kaçırdı!
Tottenham'dan mavi kart tepkisi: 'Futbolu mahvedecek'

Tottenham'dan mavi kart tepkisi: 'Futbolu mahvedecek'
Tottenham sahasında Joao Gomes'e kaybetti!

Tottenham sahasında Joao Gomes'e kaybetti!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Eşkıya ve Av Mevsimi filmlerinin yapımcısı Gülengül Arlıel hayatını kaybetti

Eşkıya ve Av Mevsimi filmlerinin yapımcısı Gülengül Arlıel hayatını kaybetti
Survivor’da yaşanan olaylı gece! Acun Ilıcalı, ‘Daha önce başımıza gelmemişti’ diyerek durumu açıkladı.

Survivor’da yaşanan olaylı gece! Acun Ilıcalı, ‘Daha önce başımıza gelmemişti’ diyerek durumu açıkladı.
Bozcaada'da Tenedos Antik Kenti kazılarında çok sayıda çocuk mezarı bulundu!

Bozcaada'da Tenedos Antik Kenti kazılarında çok sayıda çocuk mezarı bulundu!
Barbie’nin yıldızı Margot Robbie yeni marka elçisi olarak seçildi

Barbie’nin yıldızı Margot Robbie yeni marka elçisi olarak seçildi
Ege’nin altına dinamit

Ege’nin altına dinamit
İstanbul Sinema Müzesi Avrupa Yılın Müzesi Ödülleri’ne aday gösterildi

İstanbul Sinema Müzesi Avrupa Yılın Müzesi Ödülleri’ne aday gösterildi
Milyonları İlgilendiriyor: Emekliye 3 bin lira ikramiye Meclis'te kabul edildi: İşte ödeme takvimi...

Milyonları İlgilendiriyor: Emekliye 3 bin lira ikramiye Meclis'te kabul edildi: İşte ödeme takvimi...
Ucuza kiralık daire veriyor! Ev sahibinin tek bir şartı var…

Ucuza kiralık daire veriyor! Ev sahibinin tek bir şartı var…