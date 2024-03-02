Tottenham'dan inanılmaz geri dönüş!
İngiltere Premier Lig'de 27. hafta maçında Tottenham, sahasında Crystal Palace'ı 3-1 mağlup etti.
İngiltere Premier Lig 27. hafta maçında Tottenham, sahasında Crystal Palace ile karşılaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazandı. Totenham'a galibiyeti getiren golleri 77. dakikada Timo Werner, 80. dakikada Cristian Romero ve 88. dakikada Heung-Min Son kaydetti.
Ev sahibi takım bu galibiyetle Wolves mağlubiyeti sonrası moral buldu. Palace ise 2 maç sonra kaybetti.
Tottenham bu sonuçla puanını 50'ye yükseltti. Palace ise 28 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Tottenham, Aston Villa ile oynayacak. Palace ise Luton Town'u konuk edecek.
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