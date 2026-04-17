Aston Villa UEFA Avrupa Ligi'nde güle oynaya yarı finalde!

17.04.2026 00:41:00
Cumhuriyet Spor
Aston Villa, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ikinci maçında kendi evinde ağırladığı Bologna'yı 4-0 mağlup ederek yarı finale yükselen ekip oldu.

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanşında Aston Villa, sahasında Bologna ile karşı karşıya geldi.

Villa Park'ta oynanan mücadeleyi İngiliz temsilcisi 4-0 kazanarak adını yarı finale yazdırdı. İlk maçı da 3-1 kazanan Aston Villa, toplamda 7-1'lik skorla tur atladı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren goller; 16. dakikada Ollie Watkins, 26. dakikada Emiliano Buendia, 39. dakikada Morgan Rogers ve 89. dakikada Ezri Konsa'dan geldi.

TAMMY ABRAHAM ASİST YAPTI

Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Tammy Abraham, 64. dakikada oyuna dahil olurken, 89. dakikada Konsa'nın golünde asist yapan isim oldu.

Teknik direktör Unai Emery yönetimindeki Aston Villa, yarı finalde Nottingham Forest ile karşılaşacak.

Turun ilk maçları 30 Nisan Perşembe günü, rövanş karşılaşmaları ise 7 Mayıs Perşembe günü oynanacak.

Final maçı ise 20 Mayıs'ta İstanbul'un ev sahipliğinde Beşiktaş Park'ta oynanacak.

Vitor Pereira'lı Nottingham Forest Avrupa Ligi'nde yarı finalde! Nottingham Forest, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ikinci maçında kendi sahasında ağırladığı Porto'yu 1-0 mağlup ederek yarı finale yükselen ekip oldu.
Arda Turan'lı Shakhtar Donetsk'in yarı finaldeki rakibi belli oldu! Crystal Palace, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanşında deplasmanda karşılaştığı Fiorentina'ya 2-1 mağlup olmasına rağmen yarı finale yükselen ekip oldu.
Alman basını duyurdu: Galatasaray'dan Sacha Boey kararı! Süper Lig ekibi Galatasaray'ın. Bayern Münih'ten kiraladığı Fransız oyuncu Sacha Boey'in takımdaki geleceği hakkında kararını verdiği iddia edildi.