Aston Villa'dan 44 milyon Euro'luk transfer!

Yayınlanma: 29.06.2024 - 09:50

Güncelleme: 29.06.2024 - 09:50

Aston Villa, bonservisi Chelsea'de bulunan Hollandalı sol bek Ian Maatsen'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Önceki sezonu Borussia Dortmund'da kiralık olarak geçiren 22 yaşındaki Hollandalı sol bek ile kaç yıllık sözleşme imzalandığı ve bonservis bedeli açıklanmazken birçok dış basın kaynağında sözleşmenin 6 yıllık olduğu ve Aston Villa'nın Maatsen için Chelsea'ye 44 milyon Euro ödediği ifade edildi.

110 BİN EURO'YA TRANSFER OLMUŞTU

Chelsea, 2018 yılında PSV'den kadrosuna kattığı Hollandalı yıldız için sadece 110 bin Euro bonservis bedeli ödemişti.

Önceki sezon Borussia Dortmund ile Şampiyonlar Ligi finali oynayan 22 yaşındaki oyuncu, turnuvanın en iyi 11'ine seçildi. Maatsen, Alman ekibinde çıktığı 23 maçta 3 gol 2 asistlik performans göstermişti.