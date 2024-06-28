Almanya'nın EURO 2024 çeyrek finali önündeki tek engel Danimarka!
Ev sahibi Almanya, EURO 2024 son 16 turunda Danimarka ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda ev sahibi Almanya ile Danimarka cumartesi günü karşı karşıya gelecek.
BVB Dortmund Stadı'nda oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak müsabakayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek. Oliver'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Stuart Burt ve Dan Cook yapacak.
Kazanan taraf çeyrek final biletini alacak ve İspanya-Gürcistan maçının galibiyle eşleşecek.
İsviçre, Macaristan ve İskoçya'nın bulunduğu A Grubu'nu 2 galibiyet ve 1 beraberlikle 7 puan toplayarak lider bitiren Almanya, bu süreçte 8 gol atarken kalesinde 2 gol gördü.
Danimarka ise İngiltere, Slovenya ve Sırbistan'ın yer aldığı C Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak Almanya'nın rakibi oldu. Danimarka bu süreçte 3 maçını da beraberlikle tamamlarken, 2'şer gol attı ve yedi.
29. KEZ RAKİPLER
Almanya ile Danimarka, yarın oynayacakları müsabakayla 29. kez rakip olacak.
İki ülke arasında daha önce oynanan 28 maçta Almanya'nın üstünlüğü bulunuyor.
Almanya bu süreçte 15 galibiyet alırken, 8 kez sahadan boynu bükük ayrıldı. 5 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.
Almanya'nın 55 golüne Danimarka 38 golle yanıt verdi.
MUHTEMEL 11'LER
Karşılaşma öncesi UEFA'nın internet sitesinde yer alan muhtemel 11'ler şu şekilde:
Almanya: Neuer, Kimmich, Rüdiger, Schlotterbeck, Mittelstadt, Andrich, Kroos, Musiala, İlkay Gündoğan, Wirtz, Havertz
Danimarka: Schmeichel, Andersen, Vestergaard, Christensen, Kristiansen, Norgaard, Eriksen, Hojbjerg, Bah, Hojlund, Poulsen
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