Aston Villa'dan 50 milyon Euro'luk transfer
Aston Villa, Bayer Leverkusen'in 24 yaşındaki Fransız kanat oyuncusu Moussa Diaby'i 50 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattı.
Premier Lig'de gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Aston Villa, flaş bir hamleyle Moussa Diaby'i kadrosuna kattı.
Bayer Leverkusen'de yıldızını parlatan 24 yaşındaki Fransız kanat oyuncusu Moussa Diaby Aston Villa ile sözleşme imzaladı. Diaby'nin yeni kulübüyle 5 yıllık sözleşme imzaladığı ifade edildi.
5 MİLYON EURO EK BONUS
Aston Villa'nın ise Bayer Leverkusen'e bu transfer için 50 milyon euroya ek olarak 5 milyon euro şartlara bağlı bonuslarla ödeme yapacağı belirtildi.
Moussa Diaby 2019 yılında transfer olduğu Bayer Leverkusen formasıyla 172 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmlarda 49 gol, 48 asistlik katkı sağladı.
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