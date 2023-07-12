İspanyol futbolcu Pau Torres, Aston Villa'ya imzayı attı

Yayınlanma: 12.07.2023 - 18:02

Güncelleme: 12.07.2023 - 18:02

Gelecek sezon Premier Ligde güçlü bir kadro kurmak isteyen Aston Villa, takımı güçlendirmeye devam ediyor.

Aston Villa son olarak Villareal forması giyen İspanyol stoper Pau Torres'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Pau Torres

EMERY'NİN ESKİ ÖĞRENCİSİ

Pau Torres'in Aston Villa'ya transfer olma sebeplerinden biri de teknik direktör Unai Emery'nin eski öğrencilerinden olması.

Villareal'de Unai Emery ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğuna ulaşan Pau Torres'in, Aston Villa'ya transfer olmasında ki en büyük etkenlerden biri olduğu söylendi.

35 MİLYON EURO

Aston Villa'nın bu transfer için Villareal'e 35 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği kaydedildi. İngiliz ekibi Pau Torres'e hoş geldin mesajı yayımladı.

Yapılan açıklamada ise sözleşme süresine dair bir açıklamada bulunulmadı.

39 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Villareal formasıyla 39 resmi maça çıkan Pau Torres bu karşılaşmalarda 1 gollük katkı sağladı.