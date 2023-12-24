Kadıköy'de dev maç: İşte derbinin 10 kader ismi!

Mauro Icardi: Galatasaray'a imza attığından bu yana sarı-kırmızılılar için sembol isim olan Mauro Icardi, derbide de takımının en önemli kozu olacak. Türkiye'de şu ana kadar çıktığı tüm büyük maçlarda (Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor) gol atan Icardi, bu performansını Kadıköy'de de sürdürmeye çalışacak. Kadıköy'de geçen sezon oynanan maçta sakatlığı nedeniyle ilk 11'de yer almayan ve 76'da oyuna dahil olan Arjantinli yıldız, karşılaşmayı 1 gol ve 1 asistle tamamlamıştı. Icardi, bu kez 11 başlayacağı maçta geçen yılki performansının da üzerine çıkmayı hedefleyecek.