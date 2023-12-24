Kadıköy'de dev maç: İşte derbinin 10 kader ismi!
Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig'in 18. haftasında Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.
İşte saat 19:00'da başlayacak dev derbiye damga vurabilecek 10 isim...
Dominik Livakovic: Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Dominik Livakovic, sarı-lacivertli kariyerindeki ilk Galatasaray derbisine çıkacak. 3-1 kazandıkları Beşiktaş derbisinde kendisine fazla iş düşmeyen Hırvat kaleci, bu kez Galatasaray hücumcularını durdurmaya çalışacak. Livakovic, Galatasaray derbisi için, "Bu derbinin taraftarlar ve kulüp için önemini anlıyorum. Bu derbiyi ilk elden deneyimlemek ve Fenerbahçelileri gururlandırmak için elimden gelenin en iyisini yapmak için sabırsızlanıyorum" demişti. Hırvat kaleci, sergileyeceği performansla derbinin kader isimlerinden biri olabilir.
Fernando Muslera: Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki mücadelede sahaya çıkacak 22 oyuncunun derbi konusunda en deneyimli ismi Fernando Muslera olacak. 2011 yılından bu yana Galatasaray forması giyen Uruguaylı eldiven, geride kalan 12 yıllık süreçte birçok kez Fenerbahçe'ye rakip oldu. 2020 yılında Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek Kadıköy'deki 20 yıllık kötü serisine son verdiği maçta da kalede olan Muslera, bu kez de Sebastian Szymanski, Dusan Tadic ve Edin Dzeko gibi önemli ayaklara geçit vermemeye çalışacak.
Alexander Djiku: Fenerbahçe'de sakatlığı döneminde çok aranan isimlerden biri olan Alexander Djiku'ya derbide büyük iş düşecek. Ganalı savunma oyuncusu, Beşiktaş derbisiyle formasına yeniden kavuşurken, Galatasaray'a karşı Mauro Icardi gibi bir golcüyü marke etmeye çalışacak. Djiku'nun, Icardi ve diğer Galatasaray hücumcularına karşı savunmada göstereceği performans Kadıköy'de derbinin sonucuna doğrudan etki edecek.
Victor Nelsson: Galatasaray'da geçen sezon takımın önemli isimlerinden biri olan Victor Nelsson, bu sezon Davinson Sanchez transferi sonrası geri plana düşmüştü. Kolombiyalı futbolcunun sakatlığı sonrası yeniden forma bulmayan başlayan Danimarkalı futbolcu, Kadıköy deplasmanında sergileyeceği performansla derbinin kader isimlerinden biri olabilir.
Sebastian Szymanski: Fenerbahçe'de Galatasaray derbisinde çok şey beklenen isimlerden biri de Sebastian Szymanski. Polonyalı futbolcu, orta sahasına ve hücumdaki arkadaşlarına vereceği destekle derbide öne çıkan oyunculardan biri olabilir. Beşiktaş derbisinin uzatma dakikalarında takımının üçüncü golünü atan Szymanski, bu kez Kadıköy'de Galatasaray karşısında fileleri havalandırmaya çalışacak.
Lucas Torreira: Galatasaray'ın geçen sezon kazandığı şampiyonlukta mimarlardan biri olan Lucas Torreira, bu sezon da takımın vazgeçilmezlerinden. Geçen sezon Kadıköy'deki maçta oyuna sonradan dahil olan Uruguaylı futbolcu, bu kez zorlu deplasmanda ilk 11'de yer alacak. Torreira, savunmasına vereceği katkı ve orta sahada Fenerbahçeli rakiplerine karşı performansıyla derbide öne çıkmaya aday oyunculardan biri.
Dusan Tadic: Fenerbahçe'nin bu sezon kadrosuna kattığı isimlerden biri olan Dusan Tadic de derbide önemli bir sınav verecek. Sarı-lacivertli takımda saha içindeki liderliğiyle de dikkat çeken Tadic, derbide Galatasaray'ın en güvendiği isimlerden biri olan Sacha Boey'le mücadele edecek. Tadic, özellikle Edin Dzeko'ya yapacağı servislerle Fenerbahçe'nin hücumdaki en önemli kozlarından biri olacak. Trabzonspor ve Beşiktaş maçlarında ağları havalandıran Sırp futbolcu, Galatasaray karşısında da gol atarak Fenerbahçe'nin ligdeki 3 büyük rakibine de gol atma başarısı yakalamaya çalışacak.
Kerem Aktürkoğlu: Galatasaray'da zaman zaman eleştirilen ancak Okan Buruk'un vazgeçmediği isimlerden biri olan Kerem Aktürkoğlu da takımının önemli hücum ayaklarından biri olacak. Son 2 sezonda Fenerbahçe'ye gol atan Kerem, Kadıköy'de kendisine yaratacağı şanslar ve Mauro Icardi'ye vereceği paslarla derbide öne çıkması muhtemel oyunculardan biri.
Edin Dzeko: Fenerbahçe'nin tecrübeli golcüsü Edin Dzeko, kariyerinde birçok büyük maça çıkarken, Türkiye'de ilk kez Galatasaray derbisinin heyecanını yaşayacak. Beşiktaş ile deplasmanda oynanan maçta golü ve iyi performansıyla oldukça dikkat çeken Dzeko, bu kez aynı oyunu Galatasaray karşısında sergilemeye çalışacak. Fenerbahçe'nin derbide bir numaralı gol ayağı olacak Dzeko, aynı zamanda takım arkadaşlarına vereceği paslar ve açacağı alanlarla da derbinin kader isimlerinden biri olacak.
Mauro Icardi: Galatasaray'a imza attığından bu yana sarı-kırmızılılar için sembol isim olan Mauro Icardi, derbide de takımının en önemli kozu olacak. Türkiye'de şu ana kadar çıktığı tüm büyük maçlarda (Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor) gol atan Icardi, bu performansını Kadıköy'de de sürdürmeye çalışacak. Kadıköy'de geçen sezon oynanan maçta sakatlığı nedeniyle ilk 11'de yer almayan ve 76'da oyuna dahil olan Arjantinli yıldız, karşılaşmayı 1 gol ve 1 asistle tamamlamıştı. Icardi, bu kez 11 başlayacağı maçta geçen yılki performansının da üzerine çıkmayı hedefleyecek.
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