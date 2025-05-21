Astronomik teklifi duyurdu: Dursun Özbek'ten Victor Osimhen açıklaması!

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da yeni sezon öncesinde en çok merak edilen konulardan biri Victor Osimhen'in geleceği.

Sarı-kırmızılı takımla rekorlar kıran ve kariyerinin en iyi sezonunu geçiren Osimhen'in gelecek sezon hangi takımda forma giyeceği henüz netleşmiş değil.

DURSUN ÖZBEK'TEN OSIMHEN AÇIKLAMASI

Galatasaray'ın Napoli'den kiraladığı Osimhen'le Avrupa kulüplerinin yanı sıra Suudi Arabistan takımları da ilgileniyor.

Transfer için Victor Osimhen'in kararı beklenirken Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yıldız golcü ve yeni sezona ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"AVRUPA HER ZAMAN ÖNCELİĞİMİZ"

Özbek, Milliyet gazetesine verdiği röportajda gelecek sezon da şampiyonluğa ulaşmak istediklerini belirterek, "Avrupa her zaman önceliğimiz. Ligde de 6. yıldız yolunda ilk sezonumuz ve hedefimiz yine mutla sona ulaşmak olacak" dedi.

Harcama limitleriyle ilgili Özbek, "Sermaye artışı bir örnek. Oyuncu satışı da olacak. Bir veya 2 satış gerçekleşebilir. Sponsor gelirlerimizde ise bu sene, geçen yılki 80 milyon euroluk rekoru geçeceğimizi düşünüyorum. Mağazacılık rekor üstüne rekor kırıyor. Böylece bizi sınırlandıran limit problemini aşacağız" değerlendirmesinde bulundu.

OSIMHEN TEKLİFİNİ AÇIKLADI

Victor Osimhen'e gelen teklif ve Nijeryalı futbolcunun geleceği içinse Dursun Özbek şunları söyledi:

"Suudi Arabistan’dan 3 senelik 120 milyon Euro'luk teklif almış. Avrupa kulüpleri ile rekabet edebiliriz ama Suudilerle imkansız. Osimhen kararını 1-2 hafta içine bize verecek. Galatasaray’da çok güzel günler geçirdi ve bu sevgiyi başka yerde bulamayacağını biliyor. Osimhen’in vereceği karara göre biz de stratejimizi netleştireceğiz."